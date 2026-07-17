Живите в ладу и гармонии!

День семьи, любви и верности — праздник, который напоминает: самое дорогое, что есть у человека, — его близкие. В Добринском округе устроили торжественное чествование пар, которые не один десяток лет идут по жизни рука об руку. Их приветствовали заместитель главы округа Олег Николаевич Малыхин и благочинный Александр Дмитриевич Адоньев.

Среди награждённых с самым большим опытом совместной жизни стала семья Зверевых со ст. Хворостянка: Анатолий Павлович и Нина Николаевна вместе 60 лет — бриллиантовая свадьба. Их союз — не только пример преданности друг другу, но и большой вклад в культуру края: супруги носят почётные звания заслуженных работников культуры РФ и много лет прославляют родной край своими достижениями.

Разные судьбы, разные профессии, но общее у всех этих пар — умение беречь друг друга. Юшковы из Демшинки 47 лет в браке, воспитали троих детей, каждый из которых нашёл своё место в жизни: сын служит в МЧС, дочь защищает закон, третий сын развивает энергоэффективность региона. Ветераны труда Николай Иванович и Татьяна Григорьевна всю жизнь остаются опорой для своих близких.

Рядом с ними — семья Левчук из Дурово, отмечающая сапфировую свадьбу: Пётр Васильевич и Галина Николаевна прожили вместе 45 лет, вырастили троих детей, а теперь радуются внукам.

Также супруги Скомороховы Юрий Николаевич и Надежда Васильевна из Мазейского теротдела 45 лет хранят свой семейный очаг, а их две дочери, выросшие в атмосфере заботы и уважения, стали медработницами: обе трудятся в Добринской ЦРБ. Их отзывчивую и трудолюбивую семью земляки считают образцовой.

Копалины из Новочеркутинского территориального отдела вместе 46 лет. Владимир Иванович долгие годы был главным зоотехником в колхозе «Победа», а Мария Ивановна трудилась поваром в детском саду. Они вырастили троих детей, которые стали достойными людьми.

Своя семейная история у супругов Крутских из Верхней Матрёнки, которые в браке 43 года. Михаил Петрович был водителем в колхозе им. Фрунзе, а ещё он душа любой творческой встречи: виртуозно играет на баяне и много лет участвовал в сельской самодеятельности, даря землякам хорошее настроение. Наталия Алексеевна работала в детском саду, вкладывая в свою работу не только профессионализм, но и сердечность.

Ещё один образец преданности своему делу и близким — семья Максимовых из Талицкого теротдела. Виктор Петрович с юных лет связал свою судьбу с сельским хозяйством: начинал в колхозе, потом работал в ООО «Добрыня». Светлана Васильевна нашла призвание в культуре. Её труд помогал людям отдыхать душой и чувствовать себя частью большого сообщества. Вместе супруги идут по жизни 39 лет и считают, что главная ценность — семья и дети.

Семейный союз Поповых из Добринского теротдела длится уже более 45 лет. Сергей Васильевич прошёл путь от бригадира и механика в совхозе «Сафоновский» до руководителя собственного КФХ. При этом Сергей Васильевич — человек широкой души: помогает организовывать местные мероприятия и активно поддерживает участников СВО. Лидия Аркадьевна сейчас на заслуженном отдыхе, она заботится о доме и создаёт уют. У супругов трое детей, и каждого они с детства приучали к труду, заботе о людях и внимательности к окружающему миру.

Среди награждённых есть и семьи, где традиции труда и ответственности передаются буквально из рук в руки. Так, у Рудаковых из Тихвинки отец и сын работают вместе: Вячеслав Викторович и Владислав трудятся на «ДСЗ»: отец за рулём погрузчика, сын — водителем экскаватора. Галина Александровна, мама и хозяйка дома, создаёт ту самую атмосферу очага, без которой невозможно представить крепкую семью.

Особая гордость нашего края — семьи, где традиции верности и служения Родине передаются из поколения в поколение. У Зайцевых из Средней Матрёнки сын Виктор — майор, командир батареи в зоне СВО, награждён ведомственной медалью; в семье Якимовых из Каверинского

теротдела сын Сергей отмечен медалью «За боевые отличия». При этом сами супруги — люди труда: Евгений Александрович более 30 лет отдал колхозу имени Чапаева, Лариса Викторовна столько же учила детей математике и информатике. Алексей Васильевич возглавляет Ровенский клуб, его Любовь Фёдоровна — на заслуженном отдыхе. Они воспитали сыновей в духе патриотизма и ответственности и сегодня с гордостью говорят, что дети выросли достойными людьми.

К ним можно отнести и Зиминых из Березнеговатского территориального отдела. Пётр Павлович и Любовь Петровна 32 года вместе, супруги трудятся в КХ «Чара» и не раз отмечены грамотами за добросовестный труд. Воспитали троих сыновей: Роман служит в спецподразделении, Алексей — вновь на передовой после ранения, Максим помогает родителям вести подсобное хозяйство. Крепкая, трудолюбивая семья, которой по праву гордятся земляки.

Большого уважения заслуживает и семья Дмитриенко со ст. Плавица. Сергей Юрьевич — участник СВО, ветеран боевых действий. Дина Сергеевна — заместитель директора магазина «Пятёрочка». Супруги сумели построить крепкую семью и воспитывают четверых детей, которые растут в атмосфере поддержки и заботы.

Много среди награждённых семей, где сила любви измеряется не только годами, но и количеством детских голосов в доме. К примеру, Шугаевы из Петровского: у Андрея Валерьевича и Елены Анатольевны трое детей. Сын Данил по окончании Севастопольского военно-морского института служит на Камчатке командиром боевой части Пограничного управления ФСБ России по Восточно-Арктическому району, дочь Ольга учится на врача, а младшая Мария только начала школьный путь. Это крепкая семья, где умеют и поддержать, и порадоваться за каждого.

Не менее трогательны и истории молодых семей, которые только набирают свою «семейную высоту». Например, Семеновы из Нижней Матрёнки в этом году отметят 15-летие совместной жизни.

Дмитрий и Ульяна воспитывают дочь Владиславу, активно участвуют в жизни села и уже не раз получали благодарности за достойное воспитание ребёнка. Их пример показывает: крепость семьи не всегда зависит от количества прожитых лет — главное, чтобы в доме царили доверие, уважение и любовь. Так, Шиловы из Пушкино вместе с 2002 года. Татьяна Викторовна работает продавцом, Вячеслав Вячеславович раньше был бригадиром оросительной системы в ООО «Добрыня», сейчас на отдыхе. У супругов две дочери. Все активно участвуют в жизни села.

Каждая из этих семей — отдельная глава большой летописи Добринского округа. Здесь и трудовые династии, и творческие союзы, и семьи защитников Отечества. Но все они едины в одном: их главный труд — сохранение домашнего очага, воспитание детей, поддержка друг друга в радости и испытаниях. Именно такие пары показывают, что формула счастья проста: любить, беречь и оставаться вместе, несмотря ни на что.