Открытие персональной выставки Виктора Пичугина «Я честно красоту искал» состоится 27 января в Липецке к 80-летию мастера. Областной выставочный зал представит экспозицию, объединившую около 40 работ, из фондов липецких краеведческого и художественного музеев и мастерской художника.

Живописная история Виктора Пичугина выстраивалась в течение нескольких десятилетий. «Вдохновляющей темой всегда была искренняя поэтизация окружающего мира. Не индустриальный или городской пейзаж, а практически всегда это восторг перед невероятной природной гармонией: небо и земля, лес, поле, река, озеро, облака. Тема вечная, монументальная, но в живописном высказывании у художника звучащая мягко и камерно», – рассказали организаторы выставки. По словам самого мастера, природа учитель и источник вдохновения, а плэнер – подлинная школа. Его пейзажная реалистичность – это тема эмоционального отклика, созвучия природы и души.

Виктор Пичугин с 2002-го является членом Союза художников России. Также он признан победителем в номинации «Профессиональный художник 2012 года» в жанре «живопись» областного творческого конкурса, посвященного празднику «День художника». В 2021-м Виктору Андреевичу присвоено почетное звание «Заслуженный художник Липецкой области». В 2022 году он награжден высшим знаком почета Липецкой области – медалью «Во славу Земли Липецкой». Работы Виктора Пичугина хранятся в государственных собраниях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Экспозиция будет работать с 27 января по 26 февраля. «Выставка, несомненно, станет ярким и запоминающимся событием в культурной жизни области», – считает губернатор Игорь Артамонов.