Рекордное поголовье свиней отмечено в Липецкой области, сообщает региональное управление сельского хозяйства. В первом квартале 2024 года в сельхозорганизациях число свиней выросло на 30% и достигло 814 тыс. голов. Производство свиней на убой в живом весе в сельхозпредприятиях составило 33,6 тыс. тонн – это на 17% больше соответствующего периода предыдущего года.

Отрасль свиноводства обеспечивает значительную долю мясного производства области. На нее приходится более 36% получаемого мяса. В прошлом году в хозяйствах всех категорий было произведено 132 тыс. тонн свинины, 126 тыс. тонн из которых были получены в сельхозорганизациях. Доля промышленного свиноводства в регионе превышает 95%.

«Липецкие животноводы добиваются положительных темпов роста, что является гарантией продовольственной безопасности», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.