Животноводческие сельхозпредприятия Липецкой области показывают устойчивый рост. Положительная динамика наблюдается по всем направлениям: в производстве мяса, молока и яиц, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

За 10 месяцев только в сельхозпредприятиях было произведено свыше 290 тысяч тонн скота и птицы на убой в живом весе и получено более 570 млн штук яиц. Оба показателя превышают прошлогодние за аналогичный период на 5,8 и 9,3 % соответственно. Валовой надой молока увеличился на 3,4 % и на 1 ноября составил 200,3 тысячи тонн.

Также в сельхозпредприятиях растёт продуктивность дойного стада. За 10 месяцев текущего года она достигла 7501 кг на одну корову, а крупнейшие липецкие производители молока уже получили от 8500 до 9400 кг молока на корову. В хозяйствах всех категорий Липецкой области с января по октябрь производство молока увеличилось на 1,8 %, скота и птицы на убой в живом весе на 5 %, а яиц – на 7,4 %.

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные результаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводческие комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места с достойной заработной платой», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.