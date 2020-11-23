Животноводство Липецкой области продолжает демонстрировать положительную динамику

Анализ итогов работы отрасли за 10 месяцев текущего года показывает, что в животноводстве сохраняется положительная динамика производства молока, мяса, яйца, растет продуктивность дойного стада, сообщает ют в региональном управлении сельского хозяйства.

Так, в сельхозпредприятиях Липецкой области объем производства скота и птицы на убой в живом весе составил 287,9 тыс. тонн или 101 % к соответствующему периоду 2019 года. По этому показателю регион занимает 10 место в России. По производству свинины область на пятом месте в стране.

«Региональное животноводство сегодня показывает превосходные результаты. Растут объёмы производства, строятся новые животноводческие комплексы. Запланирована реализация новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, которые дадут людям рабочие места с достойной заработной платой», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Обеспеченность населения области свининой собственного производства превышает медицинские нормы потребления в 5,5 раз, мясом птицы – в 4,3 раза. Производство яиц в сельхозпредприятиях составило 492,1 млн. штук. Это на 7 % больше, чем за 10 месяцев 2019 года.

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях региона за 10 месяцев 2020 года увеличилось на 9 % и составило 190,2 тыс. тонн. Современные технологии и селекционные достижения позволили увеличить продуктивность дойного стада. В сельхозпредприятиях надой на корову с начала года составил 7244 килограмма (108 % к уровню прошлого года). Более 60 % поголовья содержится на современных молочных комплексах, оборудованных доильными залами. Высшим сортом реализуется 96 % молока.

По итогам 2020 года ожидается максимальный объем производства скота и птицы на убой в живом весе со дня образования Липецкой области – 378 тыс. тонн, надой молока на корову составит 8050 кг. В регионе растет поголовье КРС (103 % к уровню прошлого года), птицы (106 %). Увеличилось на 42 % поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях.

«В отрасли животноводства работают высококвалифицированные специалисты, постоянно работающие над повышением квалификации, внедрением новых достижений отечественной и мировой науки и практики», – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.