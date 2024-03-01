Итоги работы в 2023 году подвели животноводы Липецкой области. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, во всех категориях хозяйств скота и птицы на убой в живом весе было произведено 364,8 тыс. тонн. По этому показателю Липецкая область входит в топ-15 в России. «Липецкие животноводы неизменно показывают успехи. Это не может не радовать, поскольку данная отрасль является для региона одной из важнейших, и она напрямую связана с обеспечением продовольственной безопасности и импортозамещением», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Больше всего в регионе было произведено мяса птицы – 209,4 тыс. тонн. На втором месте идет свинина – 131,9 тыс. тонн. Остальной объем приходится на прочие виды мяса, включая говядину. Что касается производства яиц, то в прошлом году в регионе в хозяйствах всех категорий было получено 851,4 млн штук.

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2023 году достигло 316,6 тыс. тонн. Основной объем молока был получен в сельхозпредприятиях и КФХ – 250 тыс. тонн, причем на долю трех крупнейших животноводческих предприятий области приходится более 60% от общего количества. Производством молока в регионе занимаются свыше 60 сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и производственных кооперативов. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях постоянно растет и в 2023 году составила 8967 кг на одну корову (+444 кг). Крупнейшие липецкие производители молока от одной коровы получили от 9,9 тыс. до 12,3 тыс. кг.