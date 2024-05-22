Сергей Евгеньевич и Лариса Владимировна в окружении внуков. Вот оно — истинное счастье.

Архиповский клан

У Архиповых есть давняя (с момента создания семьи) добрая традиция: в светлый праздник Святой Троицы они обязательно отправляются на место бывшего дома деда и бабушки главы семейства Сергея Евгеньевича.

Домочадцы знают: это место — деревенька Архиповка (располагается близ Новочеркутино). Отсюда идут корни семьи. Да и сама фамилия, скорее всего, берет начало именно из этой деревушки, в которой добрая половина (если не больше) некогда населяющих ее селян носило такую же фамилию. В том числе и прародители моего героя.

Теперь же весь архиповский клан, как в шутку называли и называют поныне себя все многочисленные сородичи, каждый год встречается здесь.

Давным-давно нет домика, где было так тепло и радостно (осталась лишь небольшая возвышенность на месте бывшего строения), да и в самой деревеньке всего несколько семей осталось. Лишь память жива.

Она и заставила героя моей публикации, преданно хранящего верность священному для него месту, привить, передать свою привязанность и любовь к памятным сердцу местам не только жене и двум дочерям, но и подрастающим внукам (а их уже четверо).

Сама же чета Архиповых, о которых сегодняшний рассказ, живет в Новочеркутино. Здесь в далеком 1992 году совсем еще молодые Сергей и его избранница из соседнего Пушкино (одновременно и одноклассница) Лариса Кудряшова зарегистрировали свои отношения. Здесь родились и выросли дети. Здесь пара Сергея Евгеньевича и Ларисы Владимировны стали уважаемыми людьми, а их дружная семья, основанная на взаимной любви и верности, — образцом для подражания.

На раздумья — всего ночь

Момент, когда Сергей предложил Ларисе руку и сердце, девушка запомнила на всю жизнь.

Он только вернулся из армии. Кстати, служил в морфлоте три года, подарки любимой делал незабываемые, когда в отпуск приходил: тельняшки (их же не купить было тогда!), сгущенку в баночках (тоже страшный дефицит).

Пара встретилась в школе, на последнем звонке. Тогда это было значимое событие для всего села, а не только для выпускников. Вот и молодежь обязательно присутствовала на таком важном мероприятии.

Провожая Ларису вечером до дома, Сергей сделал ей предложение:

— Выходи за меня замуж.

— Я подумаю, — услышал в ответ.

— Ну, подумай… До завтра, — обозначил срок парень.

— Вот так скоропалительно я замуж и выскочила, — смеясь, вспоминает сегодня Лариса. И добавляет уже серьезно: — Конечно же, я приняла предложение Сережи. Мы испытывали серьезные чувства друг к другу. Я ждала его из армии.

…На подготовку к свадьбе ушло три месяца.

8 августа 1992 года на целых два села — Новочеркутино и Пушкино — пела и плясала веселая залихватская сельская свадьба. Гуляли все, кто хотел. Одних официально приглашенных было 120 человек.

Начало

И хотя молодые сыграли свадьбу, полноценной семьей они начали жить значительно позже. Оба еще продолжали учиться. Сергей получал среднее профессиональное образование по специальности «Агрономия» в Усманском сельхозтехникуме, а Лариса и вовсе далеко от родных пенатов отбилась: заканчивала медицинский институт аж в Минске!

Но ведь известно, что разлука лишь укрепляет настоящую любовь. Вот и у нашей пары, несмотря на то что первый год после заключения брака виделись от случая к случаю, чувства не остыли.

Совсем наоборот: с трепетом ждали этих встреч, а когда они случались, то, казалось, что радостнее, счастливее моментов не бывает на всем белом свете. «Только я и ты. И только ты и я…» — как поется в известной песне. Всё остальное вокруг растворялось и не существовало…

Обосновались в Новочеркутино

Специалистом-стоматологом вернулась в Новочеркутино Лариса Владимировна — именно так, уважительно, стали ее называть тут с первых дней. Сергей Евгеньевич, завершив обучение в техникуме, заочно поступил в Воронежский СХИ (нынешний агроуниверситет).

Молодым предоставили квартиру (местные руководители были заинтересованы в том, чтобы эта семья осталась на селе). Чета Архиповых оказалась очень востребованными работниками.

Лариса Владимировна с энтузиазмом приступила к стоматологической практике. Ее не смущало (и поныне не смущает), что место работы находится не в Новочеркутино, а за несколько километров от него — на станции Хворостянка.

Здесь, в участковой больнице (а ныне это отделение общей врачебной практики Добринской центральной районной больницы), Л.В. Архипова работает уже более 30 лет. В начале двухтысячных на протяжении пяти лет была главным врачом этой участковой больницы.

— Я четверть века с ней бок о бок, врач она от Бога, — дает оценку своей коллеге медицинская сестра Л.В. Анохина, которая постоянно ассистирует доктору.

— Стоматолог у нас внимательный, обходительный, а главное — знающий. Нам очень повезло с ним, — вторит медсестре пришедшая на прием к Ларисе Владимировне жительница Хворостянки Л.В. Виндюрина.

Сергей Евгеньевич в отличие от супруги не одну профессию примерил на себе, пока устроился агрономом. Был и бригадиром, и заведующим током, некоторое время даже водителем работал в той больнице, где жена практикует. Так складывались жизненные обстоятельства.

Со временем всё устаканилось. Знания по агрономии, полученные С.Е. Архиповым в техникуме, а затем в вузе, очень пригодились. На протяжении многих последних лет он трудится в должности агронома: сначала в ООО «Добрыня», а теперь — в ООО «Восход».

Главной была и остается семья

Сейчас уже можно с твердой уверенностью сказать: и Лариса Владимировна, и Сергей Евгеньевич вполне состоявшиеся личности. Они твердо стоят на земле, каждый занимается любимым делом. Но, главное, что больше всего греет душу и сердце этой пары, — созданная, взлелеянная, бережно хранимая ими семья. В ней они растворились, в любимых детях и внуках — весь смысл жизни.

Как же счастливы были супруги, когда родился первый ребенок — Кариночка. А спустя четыре года на свет появилось еще одно великолепное чудо — Олеся.

Сколько было в родителях тепла, любви, нежности — всё до капельки отдали они своим девчонкам. Но и строгость дочки понимали. Росли трудолюбивыми, ответственными, внимательными. Мама с папой знали: в деле воспитания не бывает мелочей, что вложишь в ребенка, то и вернется впоследствии бумерангом тебе…

В каждодневных заботах, проблемах годы промчались быстро. Обе дочки окончили школу (Карина — с серебряной медалью), получили дипломы о высшем образовании: старшая стала технологом, младшая — экономистом. Обе создали свои семьи, счастливы в браке. Не это ли главное для родителей!

А потом и вовсе жизнь супругов Архиповых окрасилась в яркие цвета, засверкала радугой: стали рождаться внуки.

— Мы будто вторую молодость переживаем, — радуется четырежды дедушка. — Стоит внукам переступить порог нашего дома — всё вокруг приходит в движение: шум, гомон, детский смех. Играем, дурачимся, поем, танцуем.

— Это самые счастливые моменты в нашей жизни, — продолжает Лариса Владимировна. — Вместе мы отмечаем Новый год, дни рождения, значимые семейные даты.

А еще, когда в дом Архиповых наведываются дочки с зятьями и внуками, — здесь любят представления, которые устраивают самые младшие. Они радуют дедушку с бабушкой своими достижениями. Самый старший, второклассник Андрей, занимается борьбой и демонстрирует всевозможные приемы, порой используя в качестве партнера даже дедушку. Яна и Юля — гимнастки, им тоже есть что представить на суд взыскательных зрителей, несмотря на свой детсадовский возраст. Яна, кроме того, посещает школу фотомоделей, поэтому без демонстрации модных луков («look» в переводе с английского означает образ, внешний вид) редко какой семейный праздник обходится. И только полуторагодовалая Алиночка не принимает пока осознанного участия в этой детской феерии.

Традиция продолжается

Так сложились обстоятельства, что старшая дочь семьи Архиповых Карина проживает с семьей в Липецке, а Олеся — в Новочеркутино.

— Мы младшей дочке отдали свою квартиру, когда у нее образовалась семья, — поясняет Лариса Владимировна. — Сами же перебрались в родительский дом Сергея, он неподалеку от нее.

«Перебрались» — это слишком обтекаемо сказано. Они не просто переехали сюда, а принялись с любовью обустраивать жилье, где родился и вырос Сергей.

Всё свободное время посвящал и продолжает посвящать этому глава семейства. Много что сделано: красуется приличных размеров теплица, радует глаз огромный ухоженный сад, на большой территории разместились ягодники. Современный благоустроенный вид приобрел сам дом.

А какое великолепие напротив усадьбы! Целый мини-парк из хвойников и декоративных кустарников разбит здесь. Это уже воплощение идей Ларисы Владимировны.

А еще она с любовью занимается цветами. В ее коллекции только роз 65 сортов. Здесь же красуются гортензии, ирисы…

— Очень хочу, чтобы наш дом манил, притягивал к себе детей, внуков, — откровенничает хозяин. — Чтобы они хотели приходить сюда, чувствовали это притяжение, как чувствую зов родных мест я, скучая по Архиповке.

Думаю, так оно и будет. Вернее, так оно и есть уже. Об этом обмолвилась сама хозяйка, с радостью констатировав:

— Девочки наши то и дело наведываются к нам. Конечно же, не одни, а с мужьями, детьми. И добавляет в шутку:

— Никого не выпроводишь…