«Живые голоса Победы» звучат в проекте соцзащиты Липецкой области

«Живые голоса Победы» — проект с таким названием, посвящённый 80-летию Великой Победы, стартовал в социальных сетях на страницах министерства социальной политики Липецкой области. Это уникальные съемки, в которых участники и ветераны Великой Отечественной войны рассказывают о том, что они пережили, чтобы добиться Победы, свободы и мирной жизни для новых поколений.

В съемках 2017 года приняли участие ветераны, состоящие на соцобслуживании на дому в районах области, а также проживающие в то время в центре «Сосновый бор» и геронтологических центрах соцзащиты. Эти записи ждали своего часа, чтобы в преддверии 80-й годовщины Великой Победы зазвучать с экрана смартфона, компьютера, планшета. Не все из этих свидетелей Победы дожили до сегодняшнего дня, но их голоса, их память живы и будут жить всегда.

Первые герои проекта «Живые голоса Победы» — ветераны Великой Отечественной войны Александра Ивановна Панарина и Борис Михайлович Батищев, почётный железнодорожник из города Грязи. Смотрите выпуски проекта. Возможно, вы увидите своих знакомых, услышите их воспоминания.

«Традиционно апрель и май — это время, когда жители Липецкой области вспоминают события 40-х годов, проводят многочисленные патриотические мероприятия. Это всё помогает в очередной раз прочувствовать, что испытывали, что думали жители нашей страны в то время, что их мотивировало и побуждало на такую абсолютную самоотверженность. Этот год юбилейный. Поэтому все подобные акции и проекты должны быть более яркими, выразительными и эмоциональными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.