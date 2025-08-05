Живые уроки истории прошли в лагере «Звёздный» Добровского округа

Участники военно-исторического клуба «Доблесть» провели военно-театрализованную постановку «Они шли на смерть, но обрели бессмертие» в лагере «Звёздный» Добровского округа. Школьники увидели реконструкцию захвата мирной деревни фашистами и ощутили горе и боль, с которыми столкнулись жители Советского Союза в первые месяцы войны. Постановка подчеркнула подвиг советских воинов, готовых пожертвовать собой ради защиты Родины.

Реконструкторы, облаченные в форму советских и немецких солдат, с поразительной точностью воссоздали детали полевого сражения. Звуки выстрелов, взрывы пиротехники и дымовые завесы передали атмосферу настоящего боя, заставляя зрителей сопереживать происходящему. В ходе реконструкции были продемонстрированы тактические приемы ведения боя, работа артиллерии и бронетехники, а также эпизоды медицинской помощи раненым. После просмотра дети вместе с воспитателями и вожатыми собрались в костровой зоне, чтобы обменяться эмоциями и впечатлениями от увиденного.

«2025 год объявлен годом детского отдыха в системе образования, поэтому школьников в лагерях Липецкой области ждет особенная программа. В частности такие «живые уроки истории» помогут им лучше понять события прошлого и сохранить память о подвигах наших предков», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.