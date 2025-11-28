Жизнь до гибели сына и после…

— Постоянно молилась за детей, жутко волновалась, но никогда не думала, что такая скорбь коснётся и меня, — говорит мама пятерых детей Валентина Петровна ДРОЗДОВА из Добринки. Один из них погиб в зоне СВО.

МАМА ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ

Молиться ж на самом деле ей нужно было день и ночь, так как, помимо погибшего Николая (1998 г.р.), мобилизованного в октябре 2022-го, на войну вслед за братом, подписав контракт, ушёл и самый младший — Василий (2002 г.р.).

Валентина, как сама говорит, рано после школы выскочила замуж, в 1996-м родился первенец Максим, потом один за другим — Коля, Катя, Татьяна и Вася. Мама всю душу в них вложила, работала, чтоб ни в чём не нуждались. И сейчас трудится на трёх работах: санитаркой в больнице, уборщицей в военкомате и ещё ухаживает за соседской бабушкой как хожалочка. Это всё для того, чтоб детям и внукам помочь. В.П. Дроздова, кроме прочего, — почётный донор России, столько раз спасала жизни другим людям. Честь ей за это и хвала. Сама 12 лет водит автомобиль: так быстрее к кому-либо прийти на помощь, например, посидеть с внуками.

Их у мамы Вали когда-то было пятеро… (Коля – справа).

— Я строго воспитывала детей, всё боялась, чтоб по скользкому пути не пошли, особенно мальчишки. Конечно, они шкодили. Более всего Коле доставалось: то ногу разобьёт, то руку обожжёт… Даже старший Максим как-то сказал: «Ну почему опять Коля?», когда тот попал с очередной травмой в больницу.

Всем пятерым мама-трудяга вместе с мужем Владимиром Серафимовичем сыграли свадьбы. Тоже нелёгкое и, главное, недешёвое дело. Однако всё родители делали честь по чести. Простая труженица, она откровенно признаётся, как нелегко было всех поднимать.

ДАЖЕ ПОЗЫВНОЙ — «СЫНОК»

— Старались и мальчишек, и девчонок ко всему приучать, чтоб потом за них не стыдиться. Бывало, ухожу на работу, им перед школой задание дам — убрать в доме: каждому из старших поделю по комнате. Вот Коля лучше всех работу сделает, чистюля был необыкновенный. Похвалю: «Молодец, сынок, не каждая девушка так порядок наведёт». И потом, когда уже вырос, иду с работы — музыка на весь дом. Значит, Коля генеральную уборку затеял. Потом женился, продолжал жить у нас.

Николай с отцом Владимиром Серафимовичем и братом Василием на свадьбе у сестры.

Николай с любимыми младшими сестрёнками, которых в детстве никогда не давал в обиду.

Как все мамы, Валентина прекрасно помнит тот день, когда он настоящим богатырём появился на свет в 19 ч.10 мин. 9 февраля: вес — 4200 г и рост 56 см. Большой вес, тяжёлые роды, даже ключичку ребёнок сломал…

— Самым горластым из всех детей был, — вспоминает мама, — и очень добрый, всем готов был помочь, работать любил. В классе восьмом на каникулах устроился к отцу на ферму, чтобы себя обеспечить к школе. Мне старался помочь. Трудился постоянно. Его последнее место работы — маслозавод. А на фронте у него был очень ласковый позывной — «Сынок».

Как тяжело любой матери говорить о своём ребёнке, сколько б лет ему ни было, в прошедшем времени. Мамы ведь и рожают детей для жизни…

Валентина Петровна и думать не могла, что в последний раз тогда обнимала сына.

«ВДРУГ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДИМСЯ…»

После школы Николай Ростовцев отучился в Добринском техническом училище на тракториста-машиниста. Женился очень рано, ещё до армии. Жена тоже училась здесь на повара. Пока папа служил в артиллерии в Твери, у него родился сынок Степан.

Семья Ростовцевых. Сын Степан и супруга Виктория провожают папу и мужа в зону СВО. Как оказалось, навсегда…

Жили молодые с родителями. И теперь, когда уже Николай практически перед гибелью купил новый дом и там сейчас идёт ремонт, всё ещё его Вика и Стёпка находятся у бабушки.

— Перейдут от нас — нам с дедом очень скучно станет. Коля несколько раз приходил в отпуск, каждый раз всех собирал и когда приезжал, и когда обратно убывал в зону СВО, но почему-то говорил: «Вдруг в последний раз видимся…». Думаю, было предчувствие у сына, хотя он всегда с улыбкой на лице, на позитиве.

Весной этого года был последний отпуск у Николая, занимался бытовыми делами в купленном доме, много разговаривал и с мамой, и с отцом. Говорит-наговориться не может. Уезжал из дома «за ленточку» 12 июня.

— Это была наша последняя встреча с сынком, — едва сдерживая слёзы, вспоминает мама, — уже подъехала машина ближе к вечеру, он подошёл к ней, потом почему-то назад к дому вернулся. А когда уже окончательно садился, вновь говорит: «Как я устал. Дай Бог вернуться назад…». Но не пришлось. Потом мы, конечно, говорили по телефону, но обнялись тут в последний раз…

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Всё это время, уходя на задание, Николай, как и брат Василий Ростовцев, предупреждали родных об этом и добавляли: «Будет возможность — свяжемся». Но между собой братья там не виделись: не было случая, да и общались друг с другом практически через родных.

Николай Ростовцев из Добринки, награждённый за храбрость и героизм медалью Жукова, погиб 13 августа 2025 г.

13 августа 2025-го в 17.30 ч. мама получила от сына очередное сообщение: «Ухожу на задание…». А в 21 час того же дня позвонил лучший друг Николая — Денис из Иваново, с каким воевали со дня мобилизации и уже дружили семьями, он сообщил матери самую страшную новость: «Николай погиб…».

И сама теперь не помнит, как это выслушала, начав в истерике метаться по дому. Николай Ростовцев погиб во время атаки дронов, его однополчанин был ранен. Потом прилетела ещё одна «птичка»… Больше недели не могли забрать его бойцы с поля боя. И мама всё это знала. Как только и выдержало сердце матери? Похороны состоялись 16 сентября.

— У меня в тот момент ещё душа о Васе болела, он ведь тоже и ранен был, и в окружение попадал, 19 августа этим летом, когда ещё и Колю не могли достать, на задание ушёл мой младшенький, а голуби тут садятся и садятся на его машину — никогда такого не было. Думаю: «Что-то неладное», душа разрывается ещё больше. Вася позднее уже признался, что на самом деле в тот день чуть не погиб… Мы долго всем семейством не могли ему сказать страшную новость. Потом это сделала я сама, запретив другим детям. Всё-таки находится — вон где, не на отдыхе. И его лучший друг, с каким из Добринки вместе уходили, подтвердил: такая истерика у Василия началась из-за гибели брата.

Боец из Добринки Николай Васильевич Ростовцев храбро сражался, за что был награждён медалью Жукова.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

Не приведи Бог такое ни одной матери испытать. И всё же Валентина Петровна называет себя сильной женщиной.

Утверждает, что её поддерживают друзья Николая, семья, общается с мамами других бойцов, в том числе и погибших. Помощь оказывает и Елена Владимировна Валуйская, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Добринском районе. Спасением являются внуки. У Василия тоже сынишка годовалый, вместе с мамой они у тамбовской бабушки живут сейчас, пока папа на войне. Вот добринская бабуля набирает гостинцев и едет к ним. Уж у добринских внучат она и вовсе частый гость.

— Эта горькая боль будет на душе моей до конца дней. Жизнь разделилась на две части: до гибели сына и после. Я ранее часто плакала, но, после того как поговорила в храме с батюшкой, который очень душевно меня успокоил, стараюсь держать себя в руках. Ради своих же детей дальше жить, ради внуков. Коля меня очень любил, вряд ли бы он хотел видеть свою маму больной. Всем мамам, у кого сыновья там, желаю терпения, крепости духа и больше о своих бойцах молиться. Господь милостив, услышит нас, матерей.