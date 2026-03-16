Жизнь водителя – дорога

Автобус из областного центра подошел к перрону автостанции Добринка точно в срок. Пассажиры покинули теплый салон. До следующего рейса «на город» еще оставалось время, поэтому мне удалось без спешки поговорить с Александром Кондрашовым, одним из лучших водителей недавно созданного в окружном центре автотранспортного предприятия.

Он практически ежедневно выходит работать на своем автобусе на междугородних и внутримуниципальных маршрутах. Герой нашего материала прошел тернистый путь, прежде чем оказался за баранкой. Почти три десятка лет живет в Добринке. В 1997-м году уроженец Лебедянского района сменил «яблочный» край на «хлебный». Причина переезда — женитьба на местной девушке по имени Елена. Создав семью, от работы не отлынивал. До того как сесть за руль пассажирского автобуса в Добринке, трудился слесарем на пищекомбинате, работал водителем на сахарном заводе и элеваторе. Одно время был даже дальнобойщиком, а потом устроился крутить баранку в одно из автопредприятий столицы. Как говорится, прошел «огонь и воду», пока в 2019-м году наконец-то не осел в местном АТП.

Три года выполнял внутримуниципальные маршруты, такова была своеобразная стажировка, прежде чем получить допуск на «межгород».

Подъем у водителей автобусов ранний: первый рейс в Липецк должен отправиться ровно в семь часов. А до этого нужно осмотреть машину, завести и прогреть салон, пройти обязательный медосмотр и за пятнадцать минут прибыть на автовокзал. За день водители, едущие в областной центр, делают по четыре рейса. Два туда, два обратно.

— Я всегда хотел работать с людьми, так что вполне доволен. А что вставать рано приходится, так это не проблема. Опаздывать не люблю, поэтому приезжаю даже с запасом времени на работу. А дальше — строгий график. Вот в соответствии с ним трогаюсь и еду. Не хочу, чтобы пассажиры куда-нибудь опаздывали из-за меня.

В обязанности А. Кондрашова входит не только следить за соблюдением графика движения по маршруту, он также несет ответственность за комфорт и безопасность пассажиров своего автобуса. О проблемах и критических ситуациях, которые неизбежно возникают на дороге, Александр рассказывает скупо. Говорит, бывает, что подрезают водители легковушек. Особенно внимательным нужно быть на светофорах в Грязях и Липецке. А недавно водитель принял участие в спасении человеческой жизни. В один из дней женщине, следовавшей из Добринки в Липецк, в пути стало очень плохо. К чести Александра, он не растерялся, набрав по мобильному известный всем номер 112. Его вызов оперативно приняли, и в Грязинском районе, на остановке Совхоз «Правда», больную уже встречал автомобиль Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области.

Недавние негативные события в сфере пассажирских перевозок, когда жители округа в один миг лишились возможности передвигаться по своим делам на автобусах, отразились и на водителях.

— Когда в муниципалитет пришел новый перевозчик вместо отжившего свой век АТП, первые возобновленные рейсы проходили шумно, — вспоминает Александр, — так, за время пути в Липецк и обратно от сидячих митингов немного болела голова. Со временем пассажиры стали спокойнее, заходя в автобус, здороваются, многие улыбаются. Я кивну в ответ, как старым друзьям, и всё — контакт налажен.

Восхищаются его выдержкой и другие водители, а он лишь шутит в ответ, что психологию изучать надо. И ведь действительно: водителю пассажирского транспорта нужно быть немного психологом, немного философом и при этом железной выдержкой обладать. Свою работу Александр любит, говорит, что с удовольствием наблюдает из окна автобуса, как меняется природа в разные сезоны.

— От нас многое зависит, — рассуждает он, — нужно постоянно и своевременно ухаживать за техникой. Для меня разницы нет, моя это легковая машина или большая рабочая. Если я на ней выхожу в рейс, то и отвечаю за исправность. Водителем автобуса, с одной стороны работать нелегко, а с другой — почетно. Главное — не поддаваться минутным слабостям и не разочароваться в своей профессии.

Новые пассажиры до областного центра постепенно заполняют салон автобуса и занимают свободные места.

— Товарищ водитель, — обращается к Александру подошедшая женщина, — выручайте. Моя родственница из Липецка, уехав утренним рейсом, забыла ключи от квартиры. Будьте добры, передайте, она на площади Мира будет встречать.

Связка ключей оказываются в кабине. И о том, что ее могут не передать, волноваться не стоит. Автобус под управлением Кондрашова плавно трогается с места. А утром ему снова спешить на работу и выходить на маршрут…

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.