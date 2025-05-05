Журналисты Липецкой области почтили память коллег-фронтовиков

Журналисты региона приняли участие в традиционной акции «Мы помним» на площади Героев Липецка. Работники теле- и радиокомпаний, электронных и печатных СМИ, пресс-служб региона, министерства информполитики Липецкой области возложили цветы к Вечному огню, почтив память корреспондентов – фронтовиков, погибших в Великой Отечественной. Свыше 200 журналистов – жителей Липецкой области не только защищали Родину, но и продолжали исполнять профессиональный долг.

Акция «Мы помним» проводится в Липецкой области с 2005 года.

«Военные корреспонденты — это живые мосты между фронтом и тылом. Их репортажи спасали дух армии и давали веру миллионам людей. Сегодня наш долг — не только хранить эту память, но и передавать её новым поколениям, чтобы подвиг тех, кто писал историю под огнём, никогда не был забыт», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.