Более 60 журналистов, представителей средств массовой информации и пресс-служб Липецкой области стали слушателями курсов Медиашколы «RT-Регион». Спикеры RT и МИА «Россия сегодня» на протяжении двух дней проводили очные мастер-классы и практические тренинги по операторскому мастерству и монтажу, а также поделились профессиональными секретами, как раскрывать собеседника на интервью, удерживать внимание аудитории, писать броские заголовки.

«СМИ Липецкой области не раз подтверждали свой профессионализм победами в федеральных конкурсах. Это доказывает, что они делают качественный контент. Но мастерство приходит не только со стажем. Для этого нужно постоянно совершенствовать свои навыки, учиться новому, обмениваться опытом с коллегами. Замечательно, что у липецких журналистов и сотрудников редакций такая возможность есть», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.