В Сочи подведены итоги XXVIII форума «Вся Россия». В нём традиционно принимают участие журналисты из всех регионов нашей страны, а также их иностранные коллеги. Форум проводится Союзом журналистов России. В этом году событие собрало более тысячи участников. Липецкую область представили более 30 журналистов. В рамках форума традиционно проводится профессиональный конкурс, итоги которого были подведены сегодня. Всего делегация нашего региона завоевала 29 наград в различных номинациях.

В номинации «Работа фотографа» дипломантом стала Воловская газета «Вперёд». Третье место взяли «Донские вести» Хлевенского района и газета «Звезда» Становлянского округа. Первое место жюри присудило Варваре Поповой из «Липецкой газеты».

В номинации «Дизайн» третье место заняла «Сельская нива» из Липецкого района.

В номинации «Лучшая авторская публикация/программа» липецкие журналисты завоевали сразу три награды. Третье место у Александра Косякина из «Липецкой газеты», второе — у Анны Гавриловой-Голембовской, корреспондента областной телерадиокомпании «Липецкое время». Победителем стала Елена Юрова, главный редактор газеты «Задонская правда».

В номинации «Лучший проект» дипломантом жюри назвало газету «Лебедянские вести». Первое место занял областной информационно-справочный портал «ЛипецкМедиа» с проектом «Родина Героев».

В номинации «Лучшее журналистское произведение» дипломантами стали обозреватель «Липецкой газеты» Юрий Бакланов, Анастасия Берестюкова, корреспондент журнала «Лица Липецкой области», Татьяна Долгих из «Сельской нивы» Липецкого района, коллектив портала «ЛипецкМедиа» с работой «Мариуполь восстаёт из пепла», Софья Милютинская, главный редактор детского журнала «Золотой ключик», Павел Пономарёв, редактор информационно-аналитического отдела газеты «Лебедянские вести», Татьяна Посаженникова, внештатный корреспондент газеты «Звезда», Марина Пчельникова, редактор отдела писем газеты «Добринские вести», Елена Скрябина, шеф-редактор газеты «Вперёд», Павел Жуков, главный редактор онлайн-журнала «ЁЖ», Алина Теперик, корреспондент радиостанции «Липецк FM», Валентина Добромыслова, главный редактор газеты «Донские вести».

Дипломантом в номинации «Лучшая работа в социальных сетях» стала газета «Лебедянские вести».

За личный вклад в развитие российской прессы награждена Елена Юрова, главный редактор газеты «Задонская правда».

Дипломантами конкурса «10 лучших газет России» в номинации «Проектная деятельность» стала Воловская газета «Вперёд», в номинации «Лучшая работа с юнкорами» — газета «Звезда», Cтановлянский округ. В номинации «Лучшая работа по развитию территории» дипломом отмечена газета «Сельские зори», Долгоруковский район. Дипломантами конкурса «10 лучших газет России» также стали «Маяк» из Тербунского района, «Сельская нива» из Липецкого района.

«Липецкие журналисты традиционно завоёвывают признание в профессиональных конкурсах. Поздравляю лучших представителей нашей прессы с высокими наградами. Желаю двигаться только вперёд, быть актуальными и востребованными», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.