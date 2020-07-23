Журналисты местных СМИ в ходе пресс-тура сегодня побывали на объектах водоснабжения в Липецком, Добринском и Усманском районах. Для Липецкой области вода стала одной из наиболее острых проблем, сказал журналистам перед началом пресс-тура глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«В городах и селах идет активная работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. В регионе реализуются две государственные программы и федеральный проект «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». В ряде населенных пунктов в 2020 году будут проложены сети водоснабжения и водоотведения, введены в эксплуатацию новые скважины. Особое внимание уделяется защите окружающей среды, для чего проводится реконструкция очистных сооружений в Усмани и Тербунах. Повышение качества водоснабжения жителей региона находится под моим личным контролем», – подчеркнул Игорь Артмонов.

Работы ведутся в том числе и по обращениям, поступившим на официальный портал региона, а также через социальные сети в адрес областной и местной власти.

«Например, жители села Сенцово страдали от перебоев c питьевой водой. В середине июня 2019 года они обратились с просьбой решить эту проблему. После проверки Липецкоблводоканалом технических характеристик всех сетей и скважин было принято решение выделить из областного бюджета 10 миллионов рублей для строительства двух новых артезианских скважин в селе. А для ускорения строительства скважин собственными силами водоканала была приобретена новая самоходная буровая установка», – рассказал Игорь Артамонов.

Он добавил, что на днях Липецкая область вошла в число 20 российских регионов, которые получили дополнительное свыше 35 млн рублей на возведение сети водоснабжения в селе Юсово Чаплыгинского района и сети водоотведения на шести улицах микрорайона Поле чудес в Лебедяни. Строительство сетей в Лебедяни позволит обеспечить централизованным водоотведением 300 домовладений, в том числе 57 участков, выделенных для многодетных семей. В селе Юсово начнут строительство сетей водоснабжения для обеспечения устойчивого развития территории под малоэтажную жилую застройку. В результате реализации проекта водоснабжением будут обеспечены 152 земельных участка, в том числе 14 участков многодетных семей.

Но все же главной причиной нехватки воды в районах являются незаконные врезки, подчеркнул Игорь Артамонов. Из-за них нарушается режим работы водоснабжения и увеличивается нагрузка на трубопроводы. Самовольные подключения приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды. Зачастую врезки выполняются мастерами с сомнительной квалификацией. В случае серьезной аварии придется останавливать магистральный водопровод, тогда без воды могут остаться все жители села или деревни.

Фото: LipetskMedia.ru