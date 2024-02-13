XI Всероссийский конкурс молодых вокалистов имени Надежды Обуховой пройдет с 27 по 31 марта в Липецке. «Такие творческие форумы необходимы для поддержки настоящих дарований, развития и сохранения культурного наследия России, популяризации классической музыки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За этим творческим смотром, который проводит Липецкая филармония с 2005 года, уже закрепилась слава первооткрывателя оперных талантов. Поэтому закономерно, что председателем жюри уже в третий раз станет победительница самого первого конкурса Обуховой и мировая оперная звезда, солистка Мариинского театра Екатерина Семенчук. Также в состав жюри в этом году вошли солистка Мариинского театра Ольга Пудова; художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян; оперная певица и педагог по вокалу Медея Ясониди; композитор, солист Английской Национальной оперы Александр Науменко.

Согласно положению конкурса в нем могут принять участие вокалисты — солисты оперных театров, артисты профессиональных концертных организаций, студенты и аспиранты высших специальных учебных заведений не старше 35 лет. Первый тур проходит в онлайн-формате, второй и третий — в форме открытых выступлений на сцене концертного зала «Унион» в Липецке. В этом году впервые выступления 10 финалистов конкурса будет сопровождать Симфонический оркестр Липецкой филармонии под управлением Михаила Мясникова. В программу конкурса традиционно входят романс, оперная ария и народная песня, это те жанры, в которых блистала Надежда Обухова. Заявки принимаются до 23 февраля 2024 года, сообщили в управлении культуры и искусства Липецкой области.