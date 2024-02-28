Члены команды Добринского филиала ВОС стали призерами областного турнира по лыжным гонкам.

Липецкая областная организация ВОС в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России», организованного партией «Единая Россия» с целью популяризации физической культуры, здорового образа жизни и пропаганды адаптивного спорта провела соревнования по лыжным гонкам среди инвалидов по зрению и членов ВОС, которые прошли в Задонском районе на базе СК «Форест Парк».

Наряду с другими филиалами нашей общественной организации в них принимали участие и добринцы Евгений Курганский, Сергей Барбашов, Мария Котяш, Татьяна Ларина и Вера Чернышова. Соревнования проходили в душевной атмосфере, где болельщики оказывали горячую поддержку спортсменам. Все участники получили заряд ярких положительных эмоций и хорошее настроение на весь день.

Победители соревнований определялись по лучшему времени в каждой возрастной группе среди мужчин и женщин. В своей группе победу праздновал Евгений Курганский, а Мария Котяш заняла второе место.

Все участники и победители были награждены медалями, грамотами и памятными призами. Поздравляем всех, желаем в дальнейшем успешных выступлений. Большую помощь в организации поездки нашему филиалу оказала администрация Добринского района.