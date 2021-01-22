В приёмное отделение Добринской районной больницы много пациентов сейчас обращается с сезонными травмами. В основном это переломы верхних и нижних конечностей и падения на льду.

— С начала января, — рассказывает хирург хирургического центра Владимир Николаевич Мищик, — к нам поступали дети, получившие травмы на катке. К счастью ребятишек и их родителей, это были ушибы без переломов. Избежать таких травм практически невозможно. Кто занимается регулярно спортом, хорошо знает об этом. Даже профессионалы травмируются.

А вот других пострадавших, по словам доктора, могло бы и не быть, если б люди в состоянии алкогольного опьянения не садились … за руль велосипеда. В идеале, разумеется, не употребляли б спиртное в большом количестве.

Владимир Мищик, хирург.

— За неполные три недели, — продолжает В.Н. Мищик, — у нас в отделении уже находились 7 человек, какие травмировались именно по такой причине. Люди не понимают, насколько тяжело выздоровление. Возраст пострадавших — от 50 лет и выше. Кости к этому времени из-за возрастного изменения становятся хрупкими. Во время падения чаще всего ломаются кости голени или бедра. После перелома мышцы сокращаются, их надо вытянуть, чтобы потом сопоставить на операции. Поэтому такие пациенты сначала лежат на скелетном вытяжении недели две, а уж потом часа два с половиной мы их оперируем.

После таких слов хирурга хочется землякам сказать: добринцы, не ходите по скользкому льду без крайней надобности и уж тем более не садитесь на велосипед пьяным!