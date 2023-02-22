В спорткомплексе «Форест Парк» состоялся региональный зимний этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста. Участие в нем приняли почти 200 представителей образовательных организаций Липецкой области. Они соревновались на лыжне на дистанции в пять километров. Победителем общекомандного зачета стала сборная Лебедянского района, на втором месте Лев-Толстовский район, на третьем – Становлянский.

«Спартакиады позволяют охватить большое количество участников и проверить их силы среди непрофессионалов. Хотя нередко на таких соревнованиях бывают результаты на уровне большого спорта», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.