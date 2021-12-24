XI сезон Юниор-Лиги КВН среди команд учащейся молодежи стартовал в Липецкой области. За главную награду боролись 12 команд, представляющие Липецкую и Воронежскую области. Игра прошла в форматах online и offline. Участникам предстояло проявить себя в конкурсе приветствие «Кубок молодости! Игра молодости!».

«Мы должны создать условия для самореализации юных жителей региона, обеспечить все возможности для уверенного старта юношей и девушек. Ведь от того, какой будет наша молодежь, какова ее гражданская позиция, напрямую зависит завтрашний день России», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам игры главная награда – «Зимний кубок» достался команде КВН «Легенда № 47», которую представила СШ № 47 Липецка, второе место разделили команды «Громокости» (МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский») и «Команда полосатых» (лицей № 3» Липецка). Третье место также разделили команды «Каблучок» (СШ № 29), и «Газировка» (СШ №18). В номинации «Лучший актер» победил Матвей Киреев («Легенда № 47», СШ № 47). Звания «Лучшая актриса» удостоена Евгения Мордовкина («Газировка», СШ №18). В номинации «Лучшая шутка» победила команда «Каблучок» (СШ № 29).

Организаторы мероприятия – управление информационной политики Липецкой области, Липецкая областная общественная организация Российского Союза Молодежи, управление молодежной политики», управление образования и науки Липецкой области.