Зимняя школа молодых педагогов, в которой принимают участие специалисты Липецкой области до 35 лет, проходит в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». 80 участников подготовили визитки команд и проекты. Также в программе предусмотрены мастер-классы от лауреатов фестиваля педагогического мастерства «Лестница» и других профессиональных конкурсов, интенсивы от наставников и интерактивная лекция, посвященная 70-летию Липецкой области.

В рамках Зимней школы педагогов состоялся финал чемпионата молодых педагогов «Учи! Учись! Развивайся!». Победителем стала команд «Талантоблики» Елецкого района. Призеры – «Раненбургский триумвират» Чаплыгинского района и «Новаторы» Новой школы Н.Калгановой Липецка. Лауреаты – команда «Перемена» Краснинского района и «Феникс» Липецка.

«Подобные проекты не только помогают молодым специалистам в профессиональном развитии, но и учат их проявлять инициативу, предлагать новации», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Партнёром мероприятия стала Липецкая областная организация Профсоюза образования. Зимняя школа молодых педагогов проводится с целью распространения передового педагогического опыта региона и повышения престижа профессии учителя.