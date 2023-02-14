Более 80 учителей до 35 лет из Липецкой области приняли участие в Зимней школе молодых педагогов. Основная цель – оказание практической помощи в профессиональном развитии, распространение передового педагогического опыта лучших учителей региона, повышение престижа учительской профессии, сообщили в управлении образования и науки региона.

Участники побывали на образовательной экскурсии и посетили профессиональные активности кадетской школы Липецкой области. Молодым специалистам были представлены открытые уроки педагогов, а лауреаты регионального фестиваля «Лестница» провели для них методические мастерские. Активное участие в мастер-классах приняли вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин, а также исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова.

Кроме того, для участников Зимней школы прошел тренинг в игровой форме «Это не игра» для совершенствования компетенций педагогических работников в области цифровой грамотности и информационной безопасности детей в интернете. Дидактическая настольная игра в живом интерактивном формате познакомила учителей с маркерами опасного поведения в молодежной среде, научила определять угрозы и выбирать адекватные формы профилактики. Завершилась Зимняя школа молодых педагогов панельной дискуссией.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих из них можно назвать уникальным, и очень радует, что они щедро делятся им с молодыми коллегами. В Год педагога и наставника, который отмечается в 2023-м по указу Президента России, это ценно вдвойне», – отметил губернатор Игорь Артамонов.