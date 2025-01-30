Ежегодный образовательный проект Липецкого государственного технического университета «Зимняя учёба» прошёл на базе лагеря «Прометей» в Грязинском районе. В течение трёх дней 136 студентов принимали участие в образовательной и творческой программах, объединённых тематикой популярной компьютерной игры «Лига Легенд».

Программу предварил нетворкинг и верёвочный курс, направленные на командообразование. Затем учащиеся прослушали лекции по корпоративной культуре студента ЛГТУ, публичным выступлениям, тайм-менеджменту, участвовали в тренингах по целеполаганию, уверенности в себе, персональной эффективности руководителя, а также мастер-классах по креативному мышлению, танцам и сценической речи. Завершилась программа шоу-концертом и награждением за успешное прохождение «Зимней учёбы».

«Здорово, что наш политех из года в год выбирает для своих образовательных программ новые форматы, — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. — Процесс обучения становится увлекательным и интересным, если теория подана необычно».