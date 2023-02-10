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Жителей и гостей сельского поселения Добринский сельсовет приглашают на праздник «Проводы русской зимы», который состоится в субботу, 25 февраля 2023 года, в п. Добринка на Центральной площади.

В программе: культурно-массовые мероприятия, проведение народного гуляния «Широкая Масленица», выступление творческих коллективов, конкурсы и спортивные соревнования, горячий чай, пироги, блины.

Вас ждет розыгрыш праздничной лотереи! Будут разыгрываться бытовая техника, постельные принадлежности, посуда, наборы косметические, инструменты, сельскохозяйственные животные и многое другое.

Билеты лотереи можно приобрести в администрации сельского поселения Добринский сельсовет по адресу: Липецкая область п.Добринка ул.Советская д.27.

Телефон: 8(47462) 2-18-06, 2-23-93, (понедельник-пятница с 8.00 до 16.00).