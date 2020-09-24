Злостную алиментщицу из Лев-Толстовского района приговорили к лишению свободы

Приговором суда жительница Лев-Толстовского района признана виновной в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, в результате умышленного уклонения подсудимой от исполнения судебного решения о взыскании с нее алиментов образовалась задолженность в размере 33 981,35 рублей за период с 12 февраля по 15 июня 2020 г.

В ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела виновной предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, совершенное неоднократно).

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил подсудимую к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура Лев-Толстовского района.