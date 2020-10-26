Змей Горыныч на Кудыкиной горе может стать самой необычной скульптурой России

Липчане могут проголосовать за любимую достопримечательность на конкурсе проекта «скульпТУТУра» — по определению самых необычных памятников и скульптур России.

Как сообщили в региональном управлении культуры, в лонг-лист попали Горыныч из Липецкой области, «Огурец на вилке» из Старого Оскола, «Шоколадная фея» из Покрова, памятник Тувинскому языку из Кызыла, «Дядя Вася — пьяница» из Красноярска, «Терминатор» из Глазова, «Реактивный поезд» из Твери, — всего 100 памятников и скульптур из 85 регионов страны.

– Мы очень много путешествуем по стране и видим, какие интересные в разных регионах есть памятники и скульптуры. В них отражена и история, и национальные черты региона, и чувство юмора местных жителей. И мы решили провести всероссийский конкурс и определить самую интересную скульптуру, тем более что в масштабе страны самые креативные скульптуры и памятники еще не искали. А 3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие», — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.

Первая десятка претендентов:

1. Дерево желаний (г. Брянск, Брянская область)

2. Свидание (г. Курск, Курская область)

3. Огурец на вилке (г. Старый Оскол, Белгородская область)

4. Чиновник и предприниматель (г. Орел, Орловская область)

5. Змей Горыныч (парк Кудыкина гора, Липецкая область)

6. Тамбовский волк (г. Тамбов, Тамбовская область)

7. Эрнест Хемингуэй (г. Сасово, Рязанская область)

8. Грибы с глазами (г. Рязань, Рязанская область)

9. Шоколадная фея (г. Покров, Владимирская область)

10. Работающий студент (г. Владимир, Владимирская область)

Увидеть претендентов из первой десятки со всех сторон в 3D-модели, узнать интересные факты о них и выбрать своего номинанте уже можно здесь. Голосование за претендентов из первой десятки продлится с 20 по 26 октября.

Прямая ссылка на страничку Горыныча – https://art.tutu.ru/sculpture03

Голосования будут проходить на протяжении трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта.