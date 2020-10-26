Змей Горыныч на Кудыкиной горе может стать самой необычной скульптурой России

Липчане могут проголосовать за любимую достопримечательность на конкурсе проекта «скульпТУТУра» — по определению самых необычных памятников и скульптур России.
Как сообщили в региональном управлении культуры, в лонг-лист попали Горыныч из Липецкой области, «Огурец на вилке» из Старого Оскола, «Шоколадная фея» из Покрова, памятник Тувинскому языку из Кызыла, «Дядя Вася — пьяница» из Красноярска, «Терминатор» из Глазова, «Реактивный поезд» из Твери, — всего 100 памятников и скульптур из 85 регионов страны.
– Мы очень много путешествуем по стране и видим, какие интересные в разных регионах есть памятники и скульптуры. В них отражена и история, и национальные черты региона, и чувство юмора местных жителей. И мы решили провести всероссийский конкурс и определить самую интересную скульптуру, тем более что в масштабе страны самые креативные скульптуры и памятники еще не искали. А 3D-модели, которые мы создали для каждой скульптуры, позволят рассмотреть её со всех сторон и совершить небольшое виртуальное путешествие», — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников Туту.ру.
Первая десятка претендентов:
1. Дерево желаний (г. Брянск, Брянская область)
2. Свидание (г. Курск, Курская область)
3. Огурец на вилке (г. Старый Оскол, Белгородская область)
4. Чиновник и предприниматель (г. Орел, Орловская область)
5. Змей Горыныч (парк Кудыкина гора, Липецкая область)
6. Тамбовский волк (г. Тамбов, Тамбовская область)
7. Эрнест Хемингуэй (г. Сасово, Рязанская область)
8. Грибы с глазами (г. Рязань, Рязанская область)
9. Шоколадная фея (г. Покров, Владимирская область)
10. Работающий студент (г. Владимир, Владимирская область)
Увидеть претендентов из первой десятки со всех сторон в 3D-модели, узнать интересные факты о них и выбрать своего номинанте уже можно здесь. Голосование за претендентов из первой десятки продлится с 20 по 26 октября.
Прямая ссылка на страничку Горыныча – https://art.tutu.ru/sculpture03
Голосования будут проходить на протяжении трёх месяцев в интернете. Отдать свой голос можно в сообществе Туту.ру в соцсети «ВКонтакте» и на странице проекта.