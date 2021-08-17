Сегодня на комитете по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты областного Совета рекомендовали к утверждению на ближайшей сессии кандидатуры для награждения знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью». Такая награда ежегодно вручается жителям, имеющим заслуги перед регионом в области общественной и государственной деятельности, а также внесшим выдающийся вклад в развитие производства, социальной сферы, благотворительной и иной деятельности.

Предлагается вручить знак отличая руководителю Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Андрею Найденову, а также начальнику отдела автоматизации и механизации производственных процессов АО «Энергия» Аркадию Потапову.

– Обе кандидатуры очень достойные. Найденов Андрей Анатольевич – один из главных руководителей и организаторов научной и издательской работы краеведческого общества. Под его руководством проходят общественные работы по восстановлению памятников культурного наследия. Потапов Аркадий Фёдорович награждается за выдающийся вклад в развитие промышленного производства региона. Его стаж работы в этой области составляет почти полвека. Он автор большого числа рационализаторских предложений, – рассказал председатель комитета Владимир Загитов.

Окончательное решение по вопросу присвоения знака отличия «За заслуги перед Липецкой областью» будет принято на ближайшей сессии регионального парламента.