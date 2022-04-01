Такая награда ежегодно вручается жителям, имеющим заслуги перед регионом в области общественной и государственной деятельности, а также внесшим выдающийся вклад в развитие производства, социальной сферы, благотворительной и иной деятельности.

На очередной 8-ой сессии облсовета депутаты единогласно присудили эту награду Леониду Рощупкину – ветерану труда, председателю Липецкого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Свою трудовую деятельность Леонид Рощупкин начал после службы во флоте с сентября 1960 года. Прошел путь от секретаря парткома колхоза, совхоза до первого секретаря Добровского райкома партии. В этой должности проработал более 12 лет. До выхода на заслуженный отдых в течение 20 лет руководил комитетом пищевой и перерабатывающей промышленности Липецкой области. В 2003 году был избран председателем Областного Совета ветеранов войны и труда.

За многолетний и добросовестный труд Леонид Никифорович награжден орденом Трудового Красного Знамени, многими медалями. Ему присвоено звание “Заслуженный работник пищевой индустрии РФ”, звание “Почетного работника общего образования РФ”. Также Леонид Рощупкин является Почетным гражданином Добровского и Долгоруковского районов. В настоящее время он активно продолжает общественную работу.