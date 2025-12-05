Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Липецкой области

Заместитель директора Централизованной библиотечной системы Липецка Ирина Колаева и документальный сериал «Лица культуры» признаны лучшими просветителем и просветительским проектом Липецкой области на первой региональной церемонии национальной премии «Знание.Премия».

Просветительская работа Ирины Колаевой охватывает все 27 библиотек города. Она активно вовлекает семьи, детей и взрослых. Под руководством Ирины Викторовны реализуются крупные инновационные проекты: «Мужская школа» — победитель международного конкурса городских практик с участием 8 тыс. детей и 900 мужчин; семейный цикл «СемьЯ в библиотеке» — больше 5 тыс. участников; а также межрегиональный проект «Многоликая Россия», объединивший 8,5 тыс. участников из 12 регионов страны.

Документальный сериал «Лица культуры» создан креативным агентством «RECa». Это серия из 13 документальных фильмов о заслуженных и молодых деятелях культуры Липецкой области. Каждый выпуск рассказывает о человеке, который формирует культурную среду региона: руководителях коллективов, педагогах, артистах. Проект собрал свыше 100 тыс. зрителей через соцсети и очные показы.

«Такие инициативы, сочетающие традиции и инновации, укрепляют общество и получают самую высокую оценку. Горжусь нашими просветителями. Уверен, их успех станет примером и новым импульсом для развития всей сферы образования и культуры в Липецкой области», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победителей в каждом из 89 субъектов страны определил Экспертный совет премии, в который входят более 300 представителей из всех регионов России. На соискание премии в этом году поступило свыше 18 тысяч заявок из всех регионов России и 40 зарубежных стран. Из них Экспертный совет сформировал шорт-лист из 112 финалистов.