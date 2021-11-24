Форум Znanie Science Fest проведет 25 и 26 ноября для липецких студентов Российское общество «Знание». Ведущие специалисты по образованию и безопасности в СМИ, историки, экономисты и психологи ответят на вопросы молодых людей, стремящихся к новым знаниям. Форум организован в рамках федерального просветительского проекта «Умный маршрут», способствующего развитию, самоопределению и самореализации молодежи. Участвовать могут все желающие по предварительной онлайн-регистрации.

Площадкой для форума станет Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Участников ждет насыщенная двухдневная программа: антиконференция, где эксперты и студенты смогут свободно обменяться идеями, дискуссии, иммерсивные лекции, мастер-классы, фейл-сессии, посвященные самым разным темам, — от особенностей искусственного интеллекта до основ финансовой грамотности. Форум пройдет с соблюдением противоэпидемических мер.

Участники узнают, чем отличаются технари и гуманитарии, чему нужно учиться сегодня, совместимы ли бизнес и наука, в чем польза ошибок, как снизить эмоциональное напряжение, справиться с давлением в онлайн-пространстве. И это далеко не весь спектр вопросов, которые будут рассматриваться. Кроме того, организаторы подготовили карьерно-ориентационную игру и игру-нетворкинг, так что можно посостязаться за призы, сообщили организаторы.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Хедлайнерами программы станут: эксперт по безопасности в СМИ, партнер проекта «Травли.НЕТ» и других профильных НКО Ольга Бочкова и генеральный директор Международного центра восстановления истории семьи и генеалогического поиска «Проект Жизнь», основатель международного фестиваля истории семьи #ГЕНТЕХ Виктория Салтыкова.