Знать свои права

В Добринской центральной библиотеке состоялось просветительское мероприятие для граждан пожилого возраста. В качестве спикеров выступили эксперты благотворительного фонда «Особая забота», которые раскрыли тему «Врач и пациент: здоровье, доверие и закон».

Кураторы рассказали о правах пациентов, порядке взаимодействия с медицинскими учреждениями и важности формирования доверительных отношений между врачом и больным. Эксперты подчеркнули, что знание закона помогает пациентам чувствовать себя защищенными, а доверие к специалисту — залог эффективного лечения.

В завершение встречи пожилые люди получили разъяснения по актуальным для них медицинским и правовым проблемам.