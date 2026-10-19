«Золотая осень» раздала медали

С 7 по 10 октября в учебно-выставочном комплексе «Тимирязев-Центр» в Москве проходила 28 российская агропромышленная выставка «Золотая осень». В ней принимали участие делегации всех регионов России, в том числе и Липецкой области», которая привезла с неё ряд наград.

Золотую медаль получило управление ветеринарии Липецкой области. Ещё 4 аналогичные награды были вручены руководителям коллективов Липецкой городской, Данковской, Добринской и Измалковской станций по борьбе с болезнями животных. Их отметили за работы по проведению комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий, которые направлены на недопущение возникновения и ликвидацию болезней сельскохозяйственных животных.

Как рассказал редакции «ДВ» начальник ОГБУ «Добринская СББЖ» Алексей Курдюков, высокой наградой коллектив был удостоен за эффективное проведение противоэпизоотических мероприятий против классической чумы свиней на территории Добринского округа. Медаль вручила директор Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства России Татьяна Викторовна Балагула.

К слову, это не первая награда в копилке коллектива добринской станции по борьбе с болезнями животных. В прошлом году добринские ветеринары становились серебряными призёрами «Золотой осени». Тогда работа, выдвинутая на суд жюри, была посвящена ликвидации репродуктивно-респираторного синдрома свиней в ООО «Отрада Фармз». И вот в этом году — золотая медаль.

— Награда высшего достоинства с такой престижной выставки, — сказал Алексей Сергеевич, — это заслуга каждого человека, работающего в нашем коллективе. Поэтому поздравляю своих коллег со всероссийским признанием.

— Успех наших ветеринарных служб на главной аграрной выставке страны является признанием высокого профессионализма липецких специалистов. За этими медалями стоит ежедневная, часто незаметная работа по защите благополучия региона. Особенно важно, что эксперты отметили наш курс на цифровизацию отрасли: современные системы мониторинга позволяют реагировать на риски быстрее и эффективнее, — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.