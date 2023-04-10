Всероссийские соревнования по морскому многоборью впервые прошли в Липецкой области. В них приняли участие 280 спортсменов 14-18 лет из 10 городов. В программе трехдневных состязаний были плавание, стрельба и бег. Комплекс из этих трех видов и называется морским многоборьем (дисциплина троеборье).

«Проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важно для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Для липецких спортсменов домашний старт выдался удачным, сообщили организаторы. И юноши, и девушки выиграли плавательный этап. Илья Фарафонов и Евгения Романова показали лучшие результаты соревнований. Беговой этап липчанки также выиграли. Ангелина Белова была лучшей среди девушек, а Богатов Евгений пробежал 800 метров ровно за 2 минуты, установив и личный рекорд и рекорд соревнований.

В заключительный день на соревнованиях по стрельбе определились призовые места. Среди девушек сильнейшей стала команда из Липецка в составе Евгении Романовой, Ангелины Беловой и Полины Асеевой. Они выполнили норматив кандидата мастера спорта. Второе место заняла сборная Ульяновской области, бронзовые награды также получили липчанки – Полина Кафанова, Елизавета и Виктория Володины. У юношей лучшими стали спортсмены Воронежской области. С минимальным отрывом серебряные медали завоевала команда школы №14 Липецка, бронзовые награды получила сборная Саратовской области.

«Эти соревнования дали новый импульс развитию нашего спорта в регионе, – отметил президент Федерации морского многоборья Липецкой области Дмитрий Борисов. Липецкие спортсмены получили хороший опыт выступлений в конкурентной среде, потренировались у известных тренеров, пообщались с чемпионами мира и Европы. Впереди у нас открытие сезона гребли и паруса, уже скоро начнем активные тренировки и подготовку к следующему старту – Кубку России. А ближайшие соревнования – это первенство Липецкой области, которое пройдет в июне».