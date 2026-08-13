Золотые ветераны

Ветераны добринского «Альтаира» старше 60 лет стали чемпионами Липецкой области по мини-футболу. В решающем матче на стадионе «Колос» наши земляки взяли верх над командой «Балканы» из Липецка.

Для «Альтаира» путь наверх по турнирной таблице выглядел так. Проведя восемь поединков, они уступили лишь в одном, липецкому «Миру». Один матч, с ФК «Ельчанин», селяне завершили ничьей 0:0. В шести встречах «Альтаир» праздновал победы. Подводя итоги завершившегося чемпионата, наставник чемпионов Александр Требунских выделил уверенную игру вратаря Евгения Демидова, защитников Михаила Истомина и Николая Косых, полузащитников Рафига Зейналова и Олега Тамбовцева, нападающих Александра Овчинникова, Александра Зюзина и Вячеслава Панина.

Особых слов благодарности, – сказал А. Требунских, — заслуживает финансовая поддержка команды со стороны администрации Добринского муниципального округа в лице его главы Александра Пасынкова. Огромную роль в нашей победе сыграли наши болельщики, в любую погоду приходившие на стадион. Нынешнее чемпионство, по общему мнению всех его игроков, посвящаем очередному дню рождения нашей малой родины – Добринского округа.

Паршиновский «Родник» в рамках чемпионата Липецкой области продолжает погоню за измалковским «Восходом». К слову, в прошлом туре измалковцы прервали свою победную серию, сыграв вничью во Льве Толстом. Паршиновцы, играя в Лебедяни, полтора тайма не мог взломать оборону местного «Дона», но в заключительные двадцать с небольшим минут трижды поразили ворота хозяев. Дубль оформил Владислав Викулин, оторвавшийся от конкурентов в гонке бомбардиров, ещё один гол в активе Евгения Барбашина.