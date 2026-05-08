Зональный этап «Зарницы 2.0» пройдёт на полигоне ДОСААФ в Липецке

Зональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». пройдет с 12 по 15 мая 2026 года на базе полигона ДОСААФ Липецкой области. «Зарница 2.0» – это масштабная Всероссийская игра Движения Первых, реализуемая с применением современных цифровых технологий. Проект объединяет мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.

В игре могут принять участие Первые от 7 до 17 лет, а также обучающиеся профессиональных образовательных организаций от 18 до 23 лет из всех регионов России.

Совершенствование системы патриотического воспитания у молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, её научному и культурному потенциалу.

В ходе участия в зональном этапе Игры «Зарница 2.0» ребята со всего региона примут участие в отрядных испытаниях: военизированная эстафета; тактическая медицина; огневая подготовка; радиационная, химическая и биологическая защита (РХБЗ); выживание в экстремальных условиях; инженерное оборудование и маскировка позиций; военно-тактическая игра на местности. Также их ждут состязания по условно-военным специальностям: оператор БПЛА; командир; военкор; штурмовик; медик; инженер-сапёр; связист.

Отряды-победители средней и старшей возрастных категорий выйдут в окружной полуфинал. Под руководством опытных участников специальной военной операции ребята пройдут подготовку к Финалу игры, который состоится в августе и сентябре 2026 года в Волгоградской области. За звание лучших в нём сразятся участники, набравшие наибольшее количество баллов в отрядном и индивидуальном зачётах.

«Ребята, которые участвуют в “Зарнице 2.0” – достойное будущее региона и страны. Никто их не заставлял проходить через трудности, надевать противогазы на скорость или ночевать в полевых условиях. Они сами выбрали такой путь – быть сильными, умными, стойкими и любить свою Родину. Желаю удачи и обязательно дойти до всероссийского финала. Наша молодёжь умеет удивлять, добиваться целей и не боится сложных задач. В “Зарнице” как раз есть где проявить себя», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.