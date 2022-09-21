Оперное искусство будет впервые представлено в программе фестиваля «Липецкие театральные встречи». Следом за Любовью Казарновской в форуме примет участие солистка Большого театра, народная артистка России – Ирина Долженко (меццо-сопрано). Ее творческий вечер состоится на сцене театра Толстого 11 октября в 19.00. Прима исполнит арии зарубежных и отечественных авторов из опер репертуара Большого театра, старинные русские романсы. В концерте прозвучат произведения Ж. Бизе, Д. Верди, Ф. Чилеа, Г. Свиридова, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и С. Рахманинова.

Встреча со зрителями предполагает интерактивную часть, общение с аудиторией в формате «вопрос-ответ». Для авторов самых интересных вопросов исполнительница подготовила подарки – диски с записью своего концерта.

Ирина Игоревна Долженко – выдающаяся оперная певица современности, меццо-сопрано, Народная артистка России, педагог, доцент Российской академии музыки им. Гнесиных. В 1995 году Ирина Долженко дебютировала в Большом театре. С 1996 г. — солистка оперной труппы Большого театра. Певица ­стажировалась в Италии и во Франции. Училась актерскому мастерству в Университете Олбани в Нью-Йорке. Подробная программа «Липецких театральных встреч» доступна на сайте.