“Зубочистку Петра Великого” отремонтируют в Липецке

Один из самых старых памятников Липецке – стелу на Петровском спуске – в скором времени отремонтируют. На ремонт памятника Петру I в мэрии города уже готовят рабочую проектно-сметную документацию.

Этот памятник объект культурного наследия федерального значения и по сути – символ города. В этом году монумент передали в пользование Нижнему парку. Так как состояние памятника оставляет желать лучшего, в департаменте культуры и туризма администрации города решили рассмотреть возможность проведения ремонтных работ.

– То, что ремонт необходим, видно невооружённым глазом – в местах примыканий элементов памятника имеются трещины и коррозия, на многочисленных участках проступает ржавчина. Поэтому мы достигли договорённости с администрацией и департаментом финансов – в этом году нам выделяют средства на разработку рабочей проектно-сметной документации, – отметили в департаменте культуры и туризма.

Ожидается, что проект выполнят до конца года. Он будет разработан при участии регионального управления по охране объектов культурного наследия и предусмотрит работы, которые поддержат эксплуатационное состояние монумента, при этом особенности памятника, в том числе стилистические, представляющие предмет охраны, меняться не будут.

Памятник Петру Великому установлен в память пребывания императора в Липецке, основания им чугунолитейного завода и открытия целебных минеральных источников. Изготовил обелиск на Тамбовском чугунолитейном заводе мастер Иван Федоров. Привезен в Липецк и торжественно открыт он был в 1839 г.

Форма обелиска, представляющая собой остроконечную пирамиду, еще в позапрошлом веке была предметом многочисленных шуток. Вот что, например, писал своему приятелю писатель Глею Успенский, который побывал в Липецке во второй половине 19 века:

“Липецк – город чистенький, просторный,тесноты и навозу нету никакого, везде зелень и новенькие домики. Тут недалеко от меня есть памятник Петру Первому, ценой в грош и фигурой, так что он известен под именем зубочистки Петра Великого”.