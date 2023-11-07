Военнослужащему из Липецкой области Юрию Щербакову присвоено звание Героя России. Награждение состоялось в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» липчанину вручил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и практически полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы так же достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы ни были, на каких фронтах и на каких позициях», – сказал глава российского военного ведомства.

Юрий Щербаков родом из Добровского района. После армии остался служить по контракту. Сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Командует отделением противотанковых управляемых ракет.

За время службы расчёт Юрия Щербакова уничтожил 12 БМП, 9 танков, 4 БТР и 4 грузовика с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта. А в одном из последних боёв благодаря нашему Юрию было остановлено наступление противника.

«Липецкая земля гордится своим Героем и его подвигами. Юрий – образец мужества и чести, патриот, достойный сын своего Отечества и отличный пример для подрастающего поколения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.