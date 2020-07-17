Звание «Мастер связи» присвоили почтальону из Липецкого района

Знак отличия вручается сотрудникам, которые проработали 15 лет и внесли вклад в развитие телекоммуникаций России и совершенствовании средств связи, качественном обслуживании населения.

Вера Федоровна трудится почтальоном 3 класса в отделении почтовой связи «Пружинки» Липецкого почтамта уже 20 лет. Свою работу она любит и предана профессии. По ее словам, свежий воздух и общение с людьми — главные достоинства работы почтальона.

«Такого тесного общения с людьми мне не могла бы дать никакая другая профессия. За годы работы я знаю всех жителей на моем участке. Особенно мне нравится приносить людям письма, когда это долгожданная весточка. В этот момент я радуюсь вместе с получателем, сейчас я понимаю, что не смогла бы работать в помещении с бумагами», – рассказала почтальон 3 класса Вера Лапшова.

Вера Лапшова ежедневно доставляет порядка сотен писем, периодическую печать, пенсии, товары первой необходимости, мелкие посылки. Особенно удобной для клиентов является оплата на дому коммунальных услуг, штрафов, подписки на газеты с помощью мобильного почтово-кассового терминала, который всегда при почтальоне.

Высшую ведомственную награду от имени Министерства связи и массовых коммуникаций, дающую право на присвоение звания «Ветеран труда», вручил почтальону Вере Лапшовой директор УФПС Липецкой области Андрей Александрович Коробов. Он поблагодарил женщину за трудовые достижения и вклад в развитие почтовых услуг на территории Липецкого района.

«Сегодня, как и много лет назад, профессия почтальона остаётся одной из самых важных и значимых. Почта продолжает обеспечивать надёжную связь между людьми, особенно в сельских и труднодоступных районах области. А труд почтальона – это ответственная работа, которая несёт в себе большую социальную составляющую», — поздравляет директор УФПС Липецкой области Андрей Коробов.

Добрая, веселая, отзывчивая — такие отзывы получает Вера Федорова от клиентов и коллег. Они доверяют ей, ценят её труд, и видят с какой ответственностью она подходит к своей работе.