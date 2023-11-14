Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Усманского района Татьяне Баскаковой. Вместе с супругом Дмитрием женщина воспитывает 10 детей.

В Усманском районе семья Баскаковых пользуется уважением. Татьяна и её супруг Дмитрий неоднократно были награждены районными и областными наградами. Вместе с детьми они активно участвуют о общественной жизни района. У семьи большое подсобное хозяйство, заботиться о котором родители приучают детей.

Старший сын Баскаковых уже взрослый, окончил колледж. Младший ребёнок ходит в садик. Дети проявляют большой интерес к учёбе, увлекаются спортом и творчеством. Почти каждый из ребят имеет награды за победы в районных, областных и всероссийских конкурсах.

«От всего сердца желаю счастья и благополучия этой семье. Своим примером вы показываете, что семья – это самое большое счастье. А ещё очень приятно, что в Липецкой области это уже не первая «Мать-героиня». Да и вообще многодетных у нас становится больше. И это замечательно», – отметил в своём поздравлении губернатор региона Игорь Артамонов.