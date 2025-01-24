Не балует добринцев нынешняя зима обилием снегов. Пару-тройку раз осчастливила нас природа небольшими снегопадами, однако белое покрывало матушки-зимы каждый раз быстро исчезало под воздействием возвращающегося тепла.

Но жительница Добринки Любовь Федоровна Костомарова и в эти немногочисленные снежные денечки успевала создать из липкого снега свои творения — незамысловатые фигурки зверей, птиц, машинки…

Об этом увлечении своей соседки корреспонденту «ДВ» рассказали жители улицы, на которой проживает скульптор-любитель.

— Мимо ее дома проходишь — и радостью душа наполняется, — наперебой говорили они, собравшись в небольшую группу прогуливающихся и остановившись напротив дома Костомаровых.

Это что же за ваятель творит здесь?

Задавшись этим вопросом, я встретилась с создателем снежных скульптур…

Любаша родилась в многодетной семье в Республике Марий Эл. Десятеро ребятишек росли в семье местного мастера на все руки Федора Егоровича Суганова. Все они (и маленькая Любашка в том числе) с самого раннего возраста не отходили от отца, если он что-либо мастерил. А мастерил он постоянно: то лопаты чинил всей деревне, то табуретки делал по просьбе соседей. Но это по мелочи. А вообще, Федор Егорович слыл в округе знатным строителем деревянных домов.

Сколько Люба помнит его — всё время он что-то строгал, пилил, сколачивал… А Любашка возле него постоянно вертелась. Иногда он ее использовал в качестве помощницы. Быть у отца на подхвате девчушке очень нравилось.

Думается, именно оттуда, из далекого детства, у Любы появилась страсть к строительству, ремонту, всевозможной переделке. Словом, хлебом не корми — дай ей возможность преобразовать свой быт. Будь то квартира, или дом, где сейчас проживает она со своим супругом Юрием Алексеевичем, или прилегающий к дому участок.

Придомовая территория, кроме огородно-садовой ее части, поделена на небольшие зоны. Даже сейчас, в период календарной зимы, видно, насколько продуманно подходила хозяйка к распланировке участка. Представляю, как уютно и красиво бывает здесь летом.

Вот кусочек отведен под детскую площадку с песочницей, красочной цаплей (под нее «дизайнер» приспособила торчащий из земли ствол засохшего дерева, пристроив к верхней части сухостоя голову цапли и смастерив из пластмассовой бутыли пушистый хвост) и любимым местом всех малышей — настоящим домиком, где можно спрятаться от зноя или дождя. Здесь же прикреплена табличка, где неровным детским почерком краской написано «Добро пожаловать в парк отдыха!». Именно так — ни больше, ни меньше.

Есть на участке и место для взрослых с опять же самодельными мангалом, диваном, столиком. Само собой разумеется, имеются и качели (куда без них, если в семье есть внуки!).

Несомненно, Любови Федоровне помогали и супруг, и даже внуки, но главным организатором и вдохновителем была она сама.

— А откуда появилась тяга создавать скульптуры из снега? — спрашиваю у собеседницы. — Тоже из детства?

— Нет. В детстве мы всей деревней выходили снеговиков лепить, горки строить, — отвечает Любовь. — Да и здесь, в Добринке, раньше со своими ребятишками лишь снежных баб ставили во дворе. Это с выходом на пенсию и появлением уймы свободного времени я втянулась в создание снежных фигур. Да так пристрастилась к этому занятию, что всегда жду–не дождусь зимы.

Началось всё с 2020-го года. Тогда в связи с эпидемией коронавируса всех на «удаленку» посадили, закрыли детские сады. Внуки Костомаровых приехали на временное проживание к бабушке с дедушкой.

— Тогда-то мы и начали с ребятишками зимой фигуры различные лепить, — вспоминает Любовь Федоровна. — Я вынуждена была оставить работу (благо, что уже на пенсии была). Почти всё свободное время посвящала внукам.

… Не год и не два с тех пор прошло. Внуки выросли. К бабушке с дедушкой наведываются, конечно. И даже с удовольствием участвуют в создании снежных скульптур, если погода выдается соответствующая. А бабушка в отличии от внуков это свое занятие увлекательным хобби сделала. В предрождественские дни, когда выпал липкий снежок, она, как обычно, с раннего утра поспешила заняться любимым делом. Смастерила зверюшек, человечков. На некоторые из них даже святящиеся гирлянды прикрепила. Совсем по-праздничному получилось. На радость соседям и себе в удовольствие.

— Обожаю зверье мое снежное, — с любовью говорит о своих скульптурах Любовь Федоровна Костомарова.