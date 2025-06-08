“Звездочки” заслужили награду

В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональным управлением МВД России организовано проведение областного детского конкурса патриотической песни.

По его результатам благодарственным письмом УМВД России по Липецкой области отмечен детский вокальный ансамбль «Звездочки» Добринского района, исполнивший песню «Страж порядка». Руководит коллективом Екатерина Сомова, в состав которого входят учащиеся МБОУ гимназии имени И.М. Макаренкова и МБОУ СШ ст. Хворостянка: Ангелина Сомова, Анастасия Сорокина, Полина Майорова и Шукура Ахмедова.

В преддверии Международного дня защиты детей начальник ОМВД России по Добринскому району, подполковник полиции Игорь Анатольевич Ростовцев торжественно вручил детям благодарственное письмо УМВД России по Липецкой области и подарки, которые предоставили волонтеры Липецкой области при поддержке спонсоров. В своем поздравлении начальник отдела отметил важность патриотического воспитания подрастающего поколения и выразил благодарность руководителю коллектива и их родителям.

Для коллектива отдела вокальный ансамбль «Звездочки» исполнил конкурсную песню «Страж порядка».

В завершение мероприятия для сотрудников и гостей был показан документальный фильм о Героях России Андрее Теперике и Эдуарде Белане.