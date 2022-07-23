Фестиваль-конкурс исполнителей романса «Звуки усадьбы» пройдет 23 июля в Данковском районе в селе Полибино, в усадьбе Нечаева-Мальцева, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области. Усадебный парк в Полибино наполнится звуками старинного и городского романса, красивыми голосами исполнителей авторских произведений. Участников и гостей фестиваля ждут выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, книжная выставка «Летний читальный зал», пленэр с участием воспитанников школы искусств им. А.И. Плотнова, выставка художественных полотен известных мастеров, экскурсия по усадьбе, костюмированное дефиле «Живые картинки», игра в крокет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, побывав с рабочей поездкой в Данковском районе и осмотрев в Полибино дом, старинный парк и другие достопримечательности, главной из которых считается водонапорная башня, отметил редкую красоту и историческую значимость усадебного комплекса. «Мы обязаны сохранить наше культурное наследие для будущих поколений, – подчеркнул Игорь Артамонов. – А усадьбу Нечаевых-Мальцовых планируем поэтапно возрождать».