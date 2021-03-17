Бригада энергетиков в составе мастера и электромонтера в ночь с 5 на 6 марта проводила рейд в одном из населенных пунктов Долгоруковского района Липецкой области по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии.

Рейд осуществлялся в ночное время, так как днем все попытки обнаружить приспособления для хищения электроэнергии оказывались безуспешными.

Выявив факт несанкционированный «наброса» проводов на ЛЭП, энергетики приступили к фото- и видеофиксации данного факта. В это время со стороны близлежащего дома раздался выстрел, затем второй, после чего представители энергокомпании вынуждены были покинуть место происшествия.

Участковым уполномоченным полиции установлена личность мужчины, который произвел два выстрела в воздух из охотничьего ружья. Им оказался 60-летний житель одного из сел Долгоруковского района. Охотничье ружье у него изъято. В отношении него составлен административный протокол по ч.2 ст.20.13 КоАП РФ за стрельбу в населенном пункте, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Липецкой области.