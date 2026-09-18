Зябь — основа урожая

Работники аграрного сектора Добринского округа продолжают сельскохозяйственные работы. На днях труженики ООО «Петровский агрокомплекс» завершили основную часть работ по подготовке почвы под урожай 2027 года. Зяблевая обработка, выполненная петровцами, в следующем году поможет им решить множество агрономических задач: накопление влаги, минерализация, борьба с вредителями.

Зачем проводить вспашку земли осенью, рассказал управляющий растениеводством «Петровского» Вячеслав Кузнецов.

— Осенняя вспашка, — сообщил он, — помогает сберегать и накапливать воду, питательные вещества. Остатки растений погружают глубоко в грунт, где они перегнивают до удобрения, тем самым создается плодородная структура почвы. На наших полях мы использовали два вида зяблевой обработки, отвальный и безотвальный. При отвальном методе поле пашут плугом, в нашем случае — оборотным, и оборачивают пласт грунта. При безотвальном почву не оборачивают, а рыхлят специальными агрегатами. Один из критериев выбора глубины вспашки — имеющаяся техника.

Итак, на полях ООО «Петровский агрокомплекс» осенняя подготовка почвы велась круглосуточно двумя тракторами «Джон Дир» в сцепке с оборотными плугами шириной три метра и четырехметровыми агрегатами для глубокого рыхления. За штурвалами самоходных машин, моторы которых не глушились ни на минуту, посменно работали Александр Гришин и Станислав Кашкин, Олег Луконин и Андрей Мурашов. В дневную смену важный агроприем выполнял Александр Сергеев.

Перед началом работ на всех площадях, где завершилась уборка зерновых культур, петровцы внесли сложные минеральные удобрения, а также аммиачную селитру для активизации перегнивания в почве пожнивных остатков. Этим занимались механизаторы Андрей Горшков и Николай Ряшенцев.

Удобрения в поле доставлял водитель Анатолий Артюхов, загрузку химикатов в РУМы поручили Фархаду Садыгову. Затем провели дискование верхнего пахотного слоя на глубину 10-12 сантиметров, с этой задачей успешно справились братья Кашкины, Геннадий и Виталий. Финальным аккордом осенней подготовки почвы в «Петровском» стало выравнивание всех площадей, удобренных, задискованных, вспаханных или взрыхленных. При помощи 6-метрового культиватора на тракторе «Кировец» завершающий этап работ выполнил Александр Якушин.

— Оставить не поднятую зябь до весны, — говорит гендиректор «Петровского» Николай Мищик, значит, потерять потом в урожае. Зябь — это пахота на зиму, чтобы почва «прозябла». У нас всегда есть памятка агрария, что когда землю готовят к весеннему севу, то просто пройтись плугом недостаточно. Землю словно задабривают, чтобы та с благодарностью приняла все зёрнышки. Поэтому перед нами стояла главная задача — своевременно выполнить план по поднятию зяби. Это важнейший элемент технологии выращивания сельхозкультур. Все аграрии знают, что вовремя проведённая зяблевая вспашка — хороший урожай в будущем году.

В эти дни в «Петровском» идет уборка сахарной свеклы. На первое освободившееся от корнеплодов поле оперативно будет заходить мощная техника, дальше — по отработанной методике: удобрения, дискование, пахота, выравнивание.

Весной на подготовленных и удобренных массивах петровцы планируют разместить ячмень, сою, сахарную свеклу и яровую пшеницу. Качественно возделанная зябь даст местным земледельцам надежду на очередной успех.