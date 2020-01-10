30 пенсионерам и инвалидам Добринского района вручили мобильные телефоны

Управление соцзащиты Липецкой области в рамках целевой программы по социальной поддержке граждан приобрело сотовые телефоны с кнопкой SOS (экстренного вызова) для пожилых граждан и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании на дому.

— В прошлом году такие подарки, — говорит Оксана Борисовна Ярославцева, заместитель директора соцзащиты по Добринскому району, — получили 37 человек, в этом — 30. Для такого награждения мы выбирали тех, кто не имеет телефона и не может его приобрести из-за своей малообеспеченности.

Она также объяснила, что специальная экстренная кнопка позволит им быстро связаться со своим соцработником, а тот уже решит, что нужно делать: либо вызывать медиков, либо полицию, ведь нередки случаи мошенничества в отношении пожилых людей.

— По графику 2 раза в неделю, — продолжила Ирина Владимировна Петрухина, заведующая отделением социального обслуживания на дому, — «хожалочки» посещают своих подопечных. А вдруг им, скажем, срочно потребуется приобрести лекарства, так эта кнопка позволит быстро пригласить соцработника.

Свой новогодний подарок в тот день получила Людмила Дмитриевна Потапова, 46 лет жизни посвятившая культуре Добринского района. Она и методистом работала, и долгое время возглавляла народный театр. Женщина от души благодарила Ольгу Михайловну Крутских, заведующую отделением соцобслуживания на дому, которая ей преподнесла этот телефон и объяснила соцработнице Лидии Александровне Фоминой, как настроить кнопку экстренного вызова.

Кстати, вместе с Л.Д. Потаповой проживает её 92-летняя сестра Тамара Дмитриевна Думбадзе (её голос долгое время слышали жители района по добринскому радио). Родственницы признались: этот предмет им очень нужен.

Бывший контролёр-кассир АТП Ольга Фёдоровна Лободенко, инвалид 2-й группы, тоже стала обладательницей такого сюрприза.

— Как хорошо и удачно поздравили меня, — призналась она, — мой-то поломался. Спасибо, что нас не забываете.

Обслуживающая её Наталья Владимировна Горбачёва тоже потом настроит кнопку SOS.

Так что и такие подарки преподносил Дедушка Мороз перед праздниками.