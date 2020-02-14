Общество

Администрация Добринского поселения озвучила победителей смотра конкурса на лучшее новогоднее оформление домовладений

2 часа назад
32 посмотрели

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее оформление домовладений сельского поселения Добринский сельсовет к новогодним и рождественским праздникам.

Конкурсная комиссия провела осмотр домовладений поселения и в соответствии с разработанными критериями оценки определила победителей.

1 место: домовладение в п. Добринка по ул. Московской (Баранов Сергей Васильевич) — ценный приз на сумму 10 тыс. руб.

2 место: домовладение в п. Добринка по ул. Юности (Курьянов Евгений Николаевич) — ценный приз на сумму 5 тыс. руб.; домовладение в п. Добринка по ул. Дачной (Панарин Алексей Петрович) — ценный приз на сумму 5 тыс. руб.

3 место: домовладение по ул. Учительской (Петушков Николай Васильевич) — ценный приз на сумму 3 тыс. руб.; домовладение по ул. Октябрьской (Ковыльникова Надежда Викторовна) — ценный приз на сумму 3 тыс. руб.

Выражаем благодарность следующим домовладениям, принявшим участие в конкурсе: Абанин А.В., Рыбаев С.В., Ащеулова Е.В., Чумаева В.П., Панина Т.Б., Ивкин Ю.Н., Чижова Г.А., Ногтев А.В., Стрельникова Л.Г., Котков В.П. (п. Добринка), Горюшкин В.Н., Конова И.В., Кочеткова Н.Н. (п.свх. Кооператор).

Также хотелось бы отметить красивые балконы многоквартирных домов.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

Отправить ответ

  Подписка  
Уведомлять меня о