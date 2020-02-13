«Добринские вести» пригласили в МГУ

В начале февраля в Москве мне посчастливилось поучаствовать в двух очень значимых событиях журналистского мира: на торжественной церемонии чествования победителей и лауреатов высшей награды отечественной журналистики – премии «Золотое перо России», проходившей в театре «Новая опера», и в МГУ на Международной научно-практической конференции «Журналистика в 2019 году: «Творчество, профессия, индустрия», посвященной современным проблемам теории и практики журналистики.

Нашей газете была оказана вполне заслуженная честь. Войдя в 10 лучших газет России, печатная версия издания, сайт, группы в социальных сетях, проекты были отмечены на всех уровнях.

Мне было предложено поделиться опытом работы нашего коллектива сразу же после выступления такого маститого журналиста, как Владимир Леонидович Касютин – секретаря Союза журналистов России, главного редактора журнала «Журналистика и медиарынок».

В работе круглого стола принимали участие представители из Хельсинки, Эстонии, многих регионов России. «Добринские вести» получили высокую оценку журналистского сообщества, а нашим опытом заинтересовались другие издания из разных уголков страны. Приятно, что нашу газету ценят не только на местном уровне, но и на федеральном.

Тамара ШИГИНА,

главный редактор газеты «Добринские вести».