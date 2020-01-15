Добринский ветеран измеряет жизнь веками

Четырнадцатого января, в Новый год по старому стилю, участник Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Морозов из Добринки «разменял» 103-й год. В гости к имениннику в этот день прибыла представительная делегация: глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, его заместитель Олег Малыхин, председатель районного Совета ветеранов Лидия Егорова. Их сопровождал настоящий Дед Мороз.

Виктор Михайлович — коренной добринец. Он родился в 1918 году на улице Советской, окончил семилетнюю школу. Семья Морозовых считалась мастеровитой, каждый ее член отличался умением в том или ином деле. В то нелегкое время нашлись люди с черной душой, которые оклеветали трудолюбивых земляков.

Чтобы избежать возможных репрессий, семья вынуждена была переехать в Киргизию. Оттуда Виктора в 1938-м призвали в армию, часть находилась на Дальнем Востоке. За несколько дней до его демобилизации началась Великая Отечественная война. Молодого человека направили в город Свердловск, в местное пехотное училище, на ускоренные курсы лейтенантов.

Получив офицерское звание, Морозов был направлен на фронт в боевую часть. Он принял участие в кровопролитных боях на Смоленщине, во время одного из которых его контузило.

— Раздался сильный взрыв, — вспоминает фронтовик, — меня отбросило в сторону и немного присыпало землей.

Потерявшего сознание бойца обнаружили и взяли в плен немцы, отправив затем в один из концлагерей. Вскоре Виктор вместе с товарищами совершил оттуда побег. Их настигли, после чего в лагере последовали нечеловеческие пытки. Как тогда он сумел перенести все издевательства фашистов, сам не поймет. По окончании войны на исходе 45-го года вернулся в Добринку, где создал семью, построил дом.

Несмотря на солидный возраст, Виктор Михайлович отлично выглядит. До прихода гостей он разгадывал очередной сканворд. По словам его домашних, их родственник как орешки щелкает головоломки высшей категории сложности.

— Уважаемый Виктор Михайлович, — обратился к ветерану глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, — Ваши ратные подвиги заслуживают наивысшей степени уважения. Вы являетесь настоящим примером для подражания в глазах подрастающего поколения. Позвольте мне поблагодарить Вас за мирное небо над нашими головами и вручить ценный подарок.

Нынешний год – юбилейный для Дня Победы. Семьдесят пять лет назад отгремел последний залп самой кровопролитной войны в истории человечества. Майские торжества добринцы планируют провести широко и торжественно.

Виктор Морозов, в свою очередь, изъявил желание принять участие в шествии Бессмертного полка. Правда, годы не дадут ему прошагать в пешем строю. Ради такого случая уникального человека вместе с другими ветеранами с почестями провезут по центральным улицам Добринки в автомобиле, украшенном Знаменем Победы. — Осталось только дожить до этого дня, — сказал ветеран, — буду стараться…



