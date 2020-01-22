Добринцы могут сообщить по телефону о незаконной торговле никотинсодержащей продукцией

В управлении Роспотребнадзора по Липецкой области с 27 декабря 2019 года продолжает работать «горячая линия» по незаконной реализации в торговых точках некурительной никотинсодержащей продукции без соответствующих документов, предусмотренных Техническими регламентами Таможенного союза.

Специалисты управления проконсультируют граждан по вопросам никотинсодержащей продукции. Сообщить о местах продажи некурительной никотинсодержащей продукции, в т.ч. насвая и снюса можно по указанным ниже телефонам, либо обратиться лично в общественную приемную управления по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60А.

Родители, работники образовательных учреждений не должны оставаться в стороне от этой проблемы. Необходимо объяснить детям последствия употребления подобных смесей, сделать всё, чтобы исключить возможность покупки ребенком никотинсодержаших жевательных смесей.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах располагается по адресу: 399300, Липецкая область, г. Грязи, ул. Осовиахима, 10.

Начальник отдела: (код 47461) 2-10-47; 2-44-12.